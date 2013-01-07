Аравина (Оломская) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1923
Дата смерти07.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Аравин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1949
Сын: Аравин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Аравин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1950
Дочь: Дымченко (Аравина) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Аравин Владимир Иванович
Смерть
07.01.2013