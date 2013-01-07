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Аравина (Оломская) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1923

Дата смерти

07.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1923

Отец: Оломский Андрей Яковлевич

Мать: Оломская (Меньщикова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Аравин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1949

Сын: Аравин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Аравин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
20.02.1950

Дочь: Дымченко (Аравина) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Аравин Владимир Иванович

Смерть
07.01.2013

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