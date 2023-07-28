Короткова (Глинчикова) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1974
Дочь: Загородняя (Короткова) Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Коротков Геннадий Нифантьевич
Рождение ребёнка
13.02.1976
Сын: Коротков Павел Геннадьевич
Отец ребёнка: Коротков Геннадий Нифантьевич
Копейск, Копейский, Челябинская область