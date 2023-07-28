Короткова (Глинчикова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКороткова (Глинчикова) Надежда Владимировна

Короткова (Глинчикова) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1974

Дочь: Загородняя (Короткова) Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Коротков Геннадий Нифантьевич

Рождение ребёнка
13.02.1976

Сын: Коротков Павел Геннадьевич

Отец ребёнка: Коротков Геннадий Нифантьевич

Копейск, Копейский, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.