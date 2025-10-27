Видиль Крог Гай 27.07.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Видиль Крог Гай

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 27.07.1917, Осло

умер 19.10.2002, Осло

Мать
Крог (Видиль) Люси (Сесиль Люси Мари)06.04.1891 г.р.
Отец
Лассон Крог Пер18.06.1889 г.р.
Супруги
Крог (Смит) Лилиан03.10.1918 г.р.
Крог (Анкер Ольсен) Соссен (Соссен Финне)18.12.1923 г.р.
Дети
Крог Штале14.08.1942 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1917

Отец: Лассон Крог Пер

Мать: Крог (Видиль) Люси (Сесиль Люси Мари)

Бракосочетание
16.03.1940

Жена: Крог (Смит) Лилиан

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=50939&idx_id=50939&uid=ny&idx_side=-152

Рождение ребёнка
14.08.1942

Сын: Крог Штале

Мать ребёнка: Крог (Смит) Лилиан

Бракосочетание
1949

Жена: Крог (Анкер Ольсен) Соссен (Соссен Финне)

Смерть
19.10.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.