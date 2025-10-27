Видиль Крог Гай
мужской, родился 27.07.1917, Осло
умер 19.10.2002, Осло
МатьКрог (Видиль) Люси (Сесиль Люси Мари)06.04.1891 г.р.
ОтецЛассон Крог Пер18.06.1889 г.р.
Супруги
Крог (Смит) Лилиан03.10.1918 г.р.
Крог (Анкер Ольсен) Соссен (Соссен Финне)18.12.1923 г.р.
Дети
Крог Штале14.08.1942 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1917
Бракосочетание
16.03.1940
Жена: Крог (Смит) Лилиан
Рождение ребёнка
14.08.1942
Сын: Крог Штале
Мать ребёнка: Крог (Смит) Лилиан
Бракосочетание
1949
Смерть
19.10.2002