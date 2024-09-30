Руйхи (Сюсмяляйнен) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руйхи (Сюсмяляйнен) Ольга Петровна

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

06.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1892

Отец: Сюсмяляйнен Петр Андреевич

Мать: Сюсмяляйнен (Райккерус) Елизавета Ивановна

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1919

Муж: Руйхи Адам Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1920

Дочь: (Руйхи) Эльза Адамовна

Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1922

Дочь: (Руйхи) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.1922

Сын: Руйхи Иван Адамович

Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.11.1924

Дочь: (Руйхи) Линда Адамовна

Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.10.1926

Сын: Руйхи Иван Адамович

Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович

Хюттелево, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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