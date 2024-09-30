Руйхи (Сюсмяляйнен) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения06.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1892
Бракосочетание
1919
Муж: Руйхи Адам Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1920
Дочь: (Руйхи) Эльза Адамовна
Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1922
Дочь: (Руйхи) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1922
Сын: Руйхи Иван Адамович
Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1924
Дочь: (Руйхи) Линда Адамовна
Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1926
Сын: Руйхи Иван Адамович
Отец ребёнка: Руйхи Адам Петрович
Смерть
Неизвестно