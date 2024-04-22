Попонина (Евдокимова) Фаина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попонина (Евдокимова) Фаина Викторовна

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Место рождения

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.08.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1946

Отец: Евдокимов Виктор Георгиевич

Мать: Евдокимова Нина Александровна

Чернушка, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.12.1971

Дочь: Сарычева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Попонин Владимир Кузмич

Рождение ребёнка
09.02.1973

Сын: Попонин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Попонин Владимир Кузмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попонин Владимир Кузмич

Место жительства
Неизвестно
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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