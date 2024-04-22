Попонина (Евдокимова) Фаина Викторовна
Место рождения
Дата рождения27.08.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1946
Рождение ребёнка
12.12.1971
Дочь: Сарычева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Попонин Владимир Кузмич
Рождение ребёнка
09.02.1973
Сын: Попонин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Попонин Владимир Кузмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно