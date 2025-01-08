Губанов Евгений Бонифатьевич 1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Губанов Евгений Бонифатьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1891

умер Неизвестно

Супруги
Губанова (Анникова) Наталья Александровна1896 г.р.
Дети
Губанов Александр Евгеньевич17.09.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1917

Жена: Губанова (Анникова) Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 128. Дело 1934 домовая ц. протопресвитера военного и морского духовенства https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/1934 кадр 79 Жених - прапорщик Л-гв. Семёновского полка, 25 лет Невеста - дочь ДСС, 20 лет Поручители по женихе - Л-гв 3-го стрелкового полка Ник Алдрч Беляковский и ДСС Алдр Алдрч Анников . По невесте - ДСС Алексей Алдрч Экарев и Л-гв. Семёновского полка прапорщик Сергей Алдрч Анников

Рождение ребёнка
17.09.1917

Сын: Губанов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Губанова (Анникова) Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 128. Дело 1934 домовая ц. протопресвитера военного и морского духовенства https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgia/19/128/1934 кадр 77 Родители - прапорщик гвардии, потомственный дворянин А.Е.Губанов и зак. жена его Наталия Алдрна, оба правосл. вероисповедания Восприемники - потомственный дворянин Алдр Алдрч Анников и потомственная дворянка Евгения Ивановна Губанова

Смерть
Неизвестно

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