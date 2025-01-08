Губанов Евгений Бонифатьевич
мужской, родился 1891
умер Неизвестно
Супруги
Дети
Губанов Александр Евгеньевич17.09.1917 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.09.1917
Сын: Губанов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Губанова (Анникова) Наталья Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно