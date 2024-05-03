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Ушаков Семён Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ушаков Прокопий Алексеевич

Мать: Ушакова Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Синклитикия Сидоровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ушакова Устиния Семёновна

Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ушакова Мавра Семёновна

Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Ушаков Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ушакова Хиония Семёновна

Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ушакова Феврония Семёновна

Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ушаков Марк Семёнович

Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна

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