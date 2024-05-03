Ушаков Семён Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ушакова Устиния Семёновна
Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ушакова Мавра Семёновна
Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ушакова Хиония Семёновна
Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ушакова Феврония Семёновна
Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Ушакова Синклитикия Сидоровна