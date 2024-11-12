Салищева (Иванова) Татьяна Васильевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Салищев Александр Николаевич11.06.1908 г.р.
Дети
Олех (Салищева) N.Неизвестно г.р.
Салищев Марк АлександровичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олех (Салищева) N.
Отец ребёнка: Салищев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салищев Марк Александрович
Отец ребёнка: Салищев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно