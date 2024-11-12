Салищева (Иванова) Татьяна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Салищева (Иванова) Татьяна Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Салищев Александр Николаевич11.06.1908 г.р.
Дети
Олех (Салищева) N.Неизвестно г.р.
Салищев Марк АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олех (Салищева) N.

Отец ребёнка: Салищев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салищев Марк Александрович

Отец ребёнка: Салищев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салищев Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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