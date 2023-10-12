Толстой Пётр Иванович 01.08.1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Пётр Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.08.1849

умер 22.03.1925

Мать
Толстая (Строганова) Софья Сергеевна09.09.1824 г.р.
Отец
Толстой Иван Петрович30.10.1810 г.р.
Супруги
Гурьева (Де Нольте) Софья Ивановна1849 г.р.
Толстая (Грейг) Вера Васильевна26.03.1862 г.р.
Дети
Толстой Андрей Петрович20.10.1894 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1849

Отец: Толстой Иван Петрович

Мать: Толстая (Строганова) Софья Сергеевна

Бракосочетание
С 17.05.1878 по Неизвестно

Жена: Гурьева (Де Нольте) Софья Ивановна

ЦГИА. Ф.19. О.124. Д.1313

Бракосочетание
После 1880

Жена: Толстая (Грейг) Вера Васильевна

Рождение ребёнка
20.10.1894

Сын: Толстой Андрей Петрович

Мать ребёнка: Толстая (Грейг) Вера Васильевна

Смерть
22.03.1925

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