Толстой Пётр Иванович
мужской, родился 01.08.1849
умер 22.03.1925
МатьТолстая (Строганова) Софья Сергеевна09.09.1824 г.р.
ОтецТолстой Иван Петрович30.10.1810 г.р.
Супруги
Гурьева (Де Нольте) Софья Ивановна1849 г.р.
Толстая (Грейг) Вера Васильевна26.03.1862 г.р.
Дети
Толстой Андрей Петрович20.10.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1849
Бракосочетание
С 17.05.1878 по Неизвестно
Бракосочетание
После 1880
Рождение ребёнка
20.10.1894
Мать ребёнка: Толстая (Грейг) Вера Васильевна
Смерть
22.03.1925