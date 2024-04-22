Федькушев Савин Миныч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федькушев Савин Миныч

Место рождения

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Федькушев Мина Савинович

Мать: Федькушева Дарья Филатовна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Федькушев Кондратий Савинович

Мать ребёнка: Федькушева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Федькушев Никита Савинович

Мать ребёнка: Федькушева Анна Ивановна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Федькушев Власий Савинович

Мать ребёнка: Федькушева Анна Ивановна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федькушева Анна Ивановна

Смерть
1768
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