Федькушев Савин Миныч
Место рождения
Дата рождения1709
Дата смерти1768
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Рождение ребёнка
1754
Сын: Федькушев Кондратий Савинович
Мать ребёнка: Федькушева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Федькушев Никита Савинович
Мать ребёнка: Федькушева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Федькушев Власий Савинович
Мать ребёнка: Федькушева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федькушева Анна Ивановна
Смерть
1768