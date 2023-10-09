Федькушев Кондратий Саввинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федькушев Кондратий Саввинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Федькушев Корнило Кондратьевич

Мать ребёнка: Федькушева Мария Ивановна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Федькушев Михайло Кондратьевич

Мать ребёнка: Федькушева Мария Ивановна

Защелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федькушева Мария Ивановна

Смерть
1806
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