Федькушев Кондратий Саввинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Федькушев Корнило Кондратьевич
Мать ребёнка: Федькушева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Федькушев Михайло Кондратьевич
Мать ребёнка: Федькушева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1806