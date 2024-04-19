Биспинг Йозеф 08.10.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Биспинг Йозеф

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.10.1913, Варшава, Rzeczpospolita Polska

умер 06.01.2001, город Квебек, Онтарио, Канада

Отец
Биспинг Казимир24.02.1887 г.р.
Мать
Биспинг (Святополк-Четвертинская) Мария Онората17.02.1891 г.р.
Супруги
Биспинг (Грабовская) София Мария09.05.1912 г.р.
Биспинг (Воллович) Габриэлла20.04.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1913

Отец: Биспинг Казимир

Мать: Биспинг (Святополк-Четвертинская) Мария Онората

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Бракосочетание
01.06.1944

Жена: Биспинг (Грабовская) София Мария

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Бракосочетание
17.10.1953

Жена: Биспинг (Воллович) Габриэлла

Канада

Смерть
06.01.2001
город Квебек, Онтарио, Канада

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