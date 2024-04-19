Биспинг Йозеф
мужской, родился 08.10.1913, Варшава, Rzeczpospolita Polska
умер 06.01.2001, город Квебек, Онтарио, Канада
ОтецБиспинг Казимир24.02.1887 г.р.
МатьБиспинг (Святополк-Четвертинская) Мария Онората17.02.1891 г.р.
Супруги
Биспинг (Грабовская) София Мария09.05.1912 г.р.
Биспинг (Воллович) Габриэлла20.04.1930 г.р.
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Участники
Место
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Рождение
08.10.1913
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Бракосочетание
01.06.1944
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Бракосочетание
17.10.1953
Канада
Смерть
06.01.2001
город Квебек, Онтарио, Канада