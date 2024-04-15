Сваткова Дарья Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сватков Василий Андреевич
Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сватков Евдоким Андреевич
Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Катерина Андреевна
Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно