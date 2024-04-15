Сваткова Дарья Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сваткова Дарья Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Сватков Василий Андреевич

Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Сватков Евдоким Андреевич

Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Катерина Андреевна

Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Сватков Андрей Васильевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сватков Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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