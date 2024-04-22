Угланова (Носова) Ольга Валентиновна
Место рождения
Дата рождения29.01.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1952
Отец: Носов Валентин Михайлович
Мать: Носова Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
04.09.1972
Сын: Угланов Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Угланов Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
08.12.1984
Дочь: Угланова Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Угланов Вячеслав Михайлович