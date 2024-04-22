Угланова (Носова) Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угланова (Носова) Ольга Валентиновна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1952

Отец: Носов Валентин Михайлович

Мать: Носова Татьяна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.09.1972

Сын: Угланов Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Угланов Вячеслав Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.12.1984

Дочь: Угланова Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Угланов Вячеслав Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
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