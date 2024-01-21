Афанасьева Анастасия Владимировна ?.02.1911 — найти родственников по фамилии на Familio

Афанасьева Анастасия Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.02.1911

умерла 14.09.1986

Отец
Афанасьев Владимир Александрович13.10.1873 г.р.
Мать
Афанасьева (Нарышкина) Маргарита Михайловна1881 г.р.
Супруги
Проклов Семён Васильевич?.01.1907 г.р.
Дети
Проклов Владимир Семёнович20.02.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1911

Отец: Афанасьев Владимир Александрович

Мать: Афанасьева (Нарышкина) Маргарита Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проклов Семён Васильевич

Рождение ребёнка
20.02.1937

Сын: Проклов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Проклов Семён Васильевич

Смерть
14.09.1986

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