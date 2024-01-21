Афанасьева Анастасия Владимировна
женский, родилась ?.02.1911
умерла 14.09.1986
ОтецАфанасьев Владимир Александрович13.10.1873 г.р.
МатьАфанасьева (Нарышкина) Маргарита Михайловна1881 г.р.
Супруги
Проклов Семён Васильевич?.01.1907 г.р.
Дети
Проклов Владимир Семёнович20.02.1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
?.02.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1937
Сын: Проклов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Проклов Семён Васильевич
Смерть
14.09.1986