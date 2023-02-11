Зубачев Алексей Трофимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зубачев Алексей Трофимович

Автор
ВК
Карамышев В.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Воробьева Мария СергеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Зубачев Юрий Алексеевич15.10.1942 г.р.
Зубачев Геннадий Алексеевич19.08.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
15.10.1942

Сын: Зубачев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
19.08.1949

Сын: Зубачев Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Воробьева Мария Сергеевна

Студеное, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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