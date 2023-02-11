Зубачев Алексей Трофимович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Воробьева Мария СергеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Зубачев Юрий Алексеевич15.10.1942 г.р.
Зубачев Геннадий Алексеевич19.08.1949 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1942
Мать ребёнка: Воробьева Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
19.08.1949
Сын: Зубачев Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Воробьева Мария Сергеевна
Студеное, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно