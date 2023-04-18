Мальцев Дмитрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Дмитрий Максимович

Мальцев Дмитрий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мальцев Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Кузьминична

Молотовская область,Усинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close