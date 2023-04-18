Мальцев Дмитрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Кузьминична
Молотовская область,Усинский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Таисия Дмитриевна
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мальцева Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Таисия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Ульяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно