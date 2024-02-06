Катерина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кучеров Иван Ионович

Отец ребёнка: Иона Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Васса Ионовна

Отец ребёнка: Иона Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Ионовна

Отец ребёнка: Иона Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иона Иванович

Смерть
Неизвестно
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