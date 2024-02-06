Катерина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кучеров Иван Ионович
Отец ребёнка: Иона Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Васса Ионовна
Отец ребёнка: Иона Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Ионовна
Отец ребёнка: Иона Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иона Иванович
Смерть
Неизвестно