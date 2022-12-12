Накоренко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Муж: Накоренко Николай Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Накоренко Николай Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Накоренко Николай Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Накоренко Николай Макарович

Смерть
1980
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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