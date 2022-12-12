Ирина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Авраамович
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Сын: Дроздов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Авраамович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Авраамович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Авраамович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Авраамович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Авраамович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Авраамович
Смерть
Неизвестно