Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Семёновна

Ирина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Авраамович

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Дроздов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Авраамович

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Авраамович

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Авраамович

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Авраамович

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Авраамович

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Авраамович

Умрышенки, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Авраамович

Смерть
Неизвестно
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