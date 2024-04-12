Козырева Василиса Степанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1907
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев
Рождение ребёнка
13.09.1913
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Козырев Николай Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно