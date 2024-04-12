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Козырев Николай Васильев

Место рождения

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.08.1907

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Козырева Василиса Степанова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.09.1913

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Козырева Василиса Степанова

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Василиса Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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