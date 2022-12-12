Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Между 1751 и 1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Яков Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич

Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1751 и 1760
Иванцево, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
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