Ефросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиМежду 1751 и 1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Яков Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1751 и 1760