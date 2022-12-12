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Кузьма Михеев

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Место рождения

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Жигалово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1821
По разделу достались подполковнику Александру Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
15.11.1838

Жена: Дарья Прокофьева

Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1839

Сын: Захар Кузьмин

Мать ребёнка: Дарья Прокофьева

Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Панская Нива, Полуевская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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