Кузьма Михеев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1821
По разделу достались подполковнику Александру Повало-Швейковскому и продал он прапорщице Ефросинье Повало-Швейковской
Бракосочетание
15.11.1838
Жена: Дарья Прокофьева
Полуевский, Полуевская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1839
Сын: Захар Кузьмин
Мать ребёнка: Дарья Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно