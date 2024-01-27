Неверова (Лоскутова) Анастасия Ивановна
Место рожденияТурция Карс с.Ново-Селим
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти26.11.1965
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Трофимович Trafimovich Merkell Simeon
Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Сырова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Неверов (nevaroff) Федор (Fred) Васильевич (William)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1965
Russia