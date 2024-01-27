Неверова (Лоскутова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова (Лоскутова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Турция Карс с.Ново-Селим

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

26.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Трофимович Trafimovich Merkell Simeon

Мать: Лоскутова Варвара Vadvada Redevon Даниловна

Турция Карс с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Сырова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Неверов (nevaroff) Федор (Fred) Васильевич (William)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов (nevaroff) Федор (Fred) Васильевич (William)

Смерть
26.11.1965
Russia
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