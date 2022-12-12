Писулина (Горева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Горев Василий Иванович
Бракосочетание
До 1896
Язвицево, Ивашевская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
После 1897
Сын: Писулин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Писулин Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
После 1897
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Писулин Яков Алексеевич
Смерть
1939