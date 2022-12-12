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Писулина (Горева) Анна Васильевна

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Место рождения

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Горев Василий Иванович

Мать: Горева Екатерина Федоровна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
До 1896

Муж: Писулин Яков Алексеевич

Язвицево, Ивашевская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
После 1897

Сын: Писулин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Писулин Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
После 1897

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Писулин Яков Алексеевич

Смерть
1939
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