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Писулин Яков Алексеевич

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Место рождения

Язвицево, Ивашевская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Язвицево, Ивашевская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
До 1896

Жена: Писулина Анна Васильевна

Язвицево, Ивашевская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
После 1897

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Писулина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
После 1897

Сын: Писулин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Писулина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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