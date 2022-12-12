Писулин Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1896
Жена: Писулина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
После 1897
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Писулина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
После 1897
Сын: Писулин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Писулина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно