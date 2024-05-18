Шишова Домника Сергиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кожина (Шишова) Александра Ксенофонтова
Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов
Рождение ребёнка
1868
Сын: Шишов Василий Ксенофонтов
Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Демидова (Шишова) Наталия Ксенофонтова
Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов
Смерть
Неизвестно