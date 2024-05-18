Шишова Домника Сергиева 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова Домника Сергиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Ксенофонт Диомидов

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кожина (Шишова) Александра Ксенофонтова

Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Шишов Феодор Ксенофонтов

Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Шишов Василий Ксенофонтов

Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Шишов Стефан Ксенофонтов

Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Демидова (Шишова) Наталия Ксенофонтова

Отец ребёнка: Шишов Ксенофонт Диомидов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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