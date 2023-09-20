Зарзар Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарзар Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1975 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарзар (Евдокимова) Елена Викторовна

Рождение ребёнка
16.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарзар (Евдокимова) Елена Викторовна

Рождение ребёнка
06.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зарзар (Евдокимова) Елена Викторовна

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