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Прокопенко Владимир Владимирович

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Место рождения

Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали

Дата рождения

04.06.1966

Дата смерти

01.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1966

Отец: Прокопенко / 2-Й Брак / Владимир Владимирович

Мать: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Бракосочетание
Около 1990

Жена: скрыто настройками приватности

Россия г.Краснодар
Рождение ребёнка
19.08.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия г.Краснодар
Смерть
01.08.2002
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
г.Краснодар Прикубанский окр.
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