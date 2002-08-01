Прокопенко Владимир Владимирович
Место рожденияГрузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Дата рождения04.06.1966
Дата смерти01.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1966
Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Бракосочетание
Около 1990
Жена: скрыто настройками приватности
Россия г.Краснодар
Рождение ребёнка
19.08.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия г.Краснодар
Смерть
01.08.2002
Россия г.Краснодар
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
г.Краснодар Прикубанский окр.