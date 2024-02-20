Прокопенко / 2-Й Брак / Владимир Владимирович
Место рожденияГрузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Дата рождения1938
Дата смертиДо 12.12.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1963
Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Рождение ребёнка
14.06.1964
Дочь: Лариса Владимировна
Мать ребёнка: 1-Й Брак Лидия Михайловна
Грузинская ССР с.Цнори-Цхали
Рождение ребёнка
04.06.1966
Сын: Прокопенко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: 1-Й Брак Лидия Михайловна
Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Развод
Около 1970
Смерть
До 12.12.1974
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Россияг.Краснодар Прикубанский окр.ст.Елизаветинская