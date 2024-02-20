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Прокопенко / 2-Й Брак / Владимир Владимирович

Место рождения

Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали

Дата рождения

1938

Дата смерти

До 12.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Бракосочетание
Около 1963

Жена: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Рождение ребёнка
14.06.1964

Дочь: Лариса Владимировна

Мать ребёнка: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Грузинская ССР с.Цнори-Цхали
Рождение ребёнка
04.06.1966

Сын: Прокопенко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Грузинская ССР с.Цнорис-Цхали
Развод
Около 1970

Жена: 1-Й Брак Лидия Михайловна

Смерть
До 12.12.1974
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
Россияг.Краснодар Прикубанский окр.ст.Елизаветинская
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