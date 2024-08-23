Лидия Ивановна Татаринова
Место рождения
Дата рождения24.02.1854 ст.
Дата смерти28.08.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1854 ст.
Крещение
27.02.1854 ст.
Восприемники: отставной Алексей Абрамович Язвинцев и Титулярного советника Луки Михайловича Масловского Мария ЛУкинична
Рождение ребёнка
03.11.1871 ст.
Дочь: Татаринова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.
Дочь: Татаринова Нина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.08.1887 ст.
Похороны
29.08.1887 ст.
Похоронена причтом Покровской церкви на городском кладбище