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Лидия Ивановна Татаринова

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.02.1854 ст.

Дата смерти

28.08.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1854 ст.

Отец: Татаринов Иван Федорович

Мать: Татаринова Александра Лукинична

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
27.02.1854 ст.
Восприемники: отставной Алексей Абрамович Язвинцев и Титулярного советника Луки Михайловича Масловского Мария ЛУкинична
Рождение ребёнка
03.11.1871 ст.

Дочь: Татаринова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1881 ст.

Дочь: Татаринова Нина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.08.1887 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
29.08.1887 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похоронена причтом Покровской церкви на городском кладбище

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