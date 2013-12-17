Потехин Станислав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1961
Дата смерти17.12.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.12.2013