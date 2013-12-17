Потехин Станислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехин Станислав Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1961

Дата смерти

17.12.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.12.2013
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