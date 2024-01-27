Бондаренко Михаил
Место рожденияПавлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1770
Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бондаренко Петр Михайлович
Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье
Рождение ребёнка
1805
Сын: Бондаренко Даниил Михайлович
Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Бондаренко Иван Михайлович
Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье
Смерть
1811
Никулино, Добрянский район, Пермский край