Бондаренко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Михаил

Место рождения

Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье
Рождение ребёнка
1803

Сын: Бондаренко Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бондаренко Даниил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Бондаренко Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Павлоградский уезд Екатеринославской губернии, деревня Доброполье или Доброволье
Смерть
1811
Никулино, Добрянский район, Пермский край
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