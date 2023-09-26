Булсунаева Арина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.05.1922
Сын: Булсунаев Александр Будаевич
Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич
Иркутская область, Голуметский район
Рождение ребёнка
02.07.1925
Дочь: Алсаева Надежда Будаевна
Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич
Рождение ребёнка
20.02.1928
Дочь: Ксения Будаевна
Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич
Рождение ребёнка
21.02.1930
Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич
Жалгай, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.08.1936
Сын: Балсунаев Савелий Будаевич
Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич
Рождение ребёнка
17.09.1938
Дочь: Онхонова Светлана Будаевна
Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич
Рождение ребёнка
01.01.1945
Дочь: Федотова Маргарита Борисовна
Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно