Булсунаева Арина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаева Арина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1922

Сын: Булсунаев Александр Будаевич

Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич

Иркутская область, Голуметский район
Рождение ребёнка
02.07.1925

Дочь: Алсаева Надежда Будаевна

Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич

Рождение ребёнка
20.02.1928

Дочь: Ксения Будаевна

Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич

Рождение ребёнка
21.02.1930

Сын: Булсунаев Антон Будаевич

Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич

Жалгай, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.08.1936

Сын: Балсунаев Савелий Будаевич

Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич

Рождение ребёнка
17.09.1938

Дочь: Онхонова Светлана Будаевна

Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич

Рождение ребёнка
01.01.1945

Дочь: Федотова Маргарита Борисовна

Отец ребёнка: Булсунаев Буда Будаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булсунаев Буда Будаевич

Смерть
Неизвестно
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