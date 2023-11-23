Герке (Дервиз) Галина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герке (Дервиз) Галина Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1908

Дата смерти

20.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герке Владимир Александрович

Отец ребёнка: Герке Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герке Александр Александрович

Смерть
20.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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