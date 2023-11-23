Герке (Дервиз) Галина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1908
Дата смерти20.01.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герке Владимир Александрович
Отец ребёнка: Герке Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург