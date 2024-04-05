Малышева Ксения Семёновна
женский, родилась 1864
умерла 19.05.1910, Вологодский уезд, Сычевская вол-ть, дер. Балакирево
Супруги
Малышев Иван Иванович1859 г.р.
Дети
Андреева (Малышева) Мария Ивановна10.03.1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1892
Дочь: Андреева (Малышева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Малышев Иван Иванович
Балакирево, Чебсарский район, Северный край
Смерть
19.05.1910
Вологодский уезд, Сычевская вол-ть, дер. Балакирево
Похороны
Неизвестно
46 лет
Архив вологда | https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410512#48