Малышева Ксения Семёновна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Малышева Ксения Семёновна

Автор
АЛ
Лавренова А.

женский, родилась 1864

умерла 19.05.1910, Вологодский уезд, Сычевская вол-ть, дер. Балакирево

Супруги
Малышев Иван Иванович1859 г.р.
Дети
Андреева (Малышева) Мария Ивановна10.03.1892 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Архив вологда | https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410512#48

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Иван Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1892

Дочь: Андреева (Малышева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Малышев Иван Иванович

Балакирево, Чебсарский район, Северный край

Смерть
19.05.1910
Вологодский уезд, Сычевская вол-ть, дер. Балакирево

Причина смерти: Болезнь | Архив вологда | https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410512#48

Похороны
Неизвестно
46 лет

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