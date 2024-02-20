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Макмак Федр Платонович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль

Дата рождения

1889

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Макмак Платон Федорович

Мать: Макмак Александра Гаврилова

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Военная награда
10.02.1917
Должность/Звание капитан Воинская часть 336-й пехотный Челябинский полк Наименование награды Орден Святого Станислава III-й степени Тип документа Высочайшие приказы Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Печатные издания Опись Печатные издания Дело Приказы армии и флоту за февраль месяц 1917 г. Документ Его Императорское Величество, в присутствии своем в Царском Селе, февраля 11-го дня 1917 года, соизволил отдать следующий приказ, Автор: Его Императорское Величество, 1917-02-11
Смерть
1941
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
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