Должность/Звание капитан Воинская часть 336-й пехотный Челябинский полк Наименование награды Орден Святого Станислава III-й степени Тип документа Высочайшие приказы Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Печатные издания Опись Печатные издания Дело Приказы армии и флоту за февраль месяц 1917 г. Документ Его Императорское Величество, в присутствии своем в Царском Селе, февраля 11-го дня 1917 года, соизволил отдать следующий приказ, Автор: Его Императорское Величество, 1917-02-11

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