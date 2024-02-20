Макмак (Абузова) Александра Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Абузов Гавриил
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Варвара Платоновна
Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евгения Платоновна
Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Надежда Платоновна
Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Варвара Платоновна
Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Макмак Гавриил Платонович
Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903
Сын: Макмак Григорий Платонович
Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Платоновна
Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно