Макмак (Абузова) Александра Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакмак (Абузова) Александра Гаврилова

Макмак (Абузова) Александра Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Абузов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Варвара Платоновна

Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1889

Сын: Макмак Федр Платонович

Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евгения Платоновна

Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Надежда Платоновна

Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Варвара Платоновна

Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Макмак Гавриил Платонович

Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1903

Сын: Макмак Григорий Платонович

Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Платоновна

Отец ребёнка: Макмак Платон Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макмак Платон Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close