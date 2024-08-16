Маврина (Колобродова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти11.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
1924
Сын: Маврин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Маврин Николай Калинович
Пичугин, Советский муниципальный район, Ростовская область
сменный мастер
Смерть
11.10.1983
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Общий склероз