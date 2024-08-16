Маврина (Колобродова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаврина (Колобродова) Наталья Ивановна

Маврина (Колобродова) Наталья Ивановна

Место рождения

Кужной, Усть-Медведицкий округ, Земля Донского войска

Дата рождения

1901

Дата смерти

11.10.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Кужной, Усть-Медведицкий округ, Земля Донского войска
Бракосочетание
1921

Муж: Маврин Николай Калинович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Маврин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Маврин Николай Калинович

Пичугин, Советский муниципальный район, Ростовская область
сменный мастер
Смерть
11.10.1983
Шахты, город Шахты, Ростовская область
Общий склероз

Мы используем куки для улучшения работы сайта.