Салгалова (Плотникова) Нелли Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салгалова (Плотникова) Нелли Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.2007

Муж: Салгалов Георгий Александрович

Рождение ребёнка
11.07.2007

Дочь: Салгалова Полина Георгиевна

Отец ребёнка: Салгалов Георгий Александрович

Рождение ребёнка
20.07.2011

Сын: Салгалов Арсений Георгиевич

Отец ребёнка: Салгалов Георгий Александрович

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