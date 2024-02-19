Салгалова (Плотникова) Нелли Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.2007
Рождение ребёнка
11.07.2007
Дочь: Салгалова Полина Георгиевна
Отец ребёнка: Салгалов Георгий Александрович
Рождение ребёнка
20.07.2011
Сын: Салгалов Арсений Георгиевич
Отец ребёнка: Салгалов Георгий Александрович