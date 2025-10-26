Энгельгардт Саша (Александра Генриетта Екатерина) 17.06.1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Энгельгардт Саша (Александра Генриетта Екатерина)

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.06.1882, Осло

умерла 17.11.1965, город Рио де Жанейро, Республика Соединённых Штатов Бразилии

Мать
Крог (Лассон) Ода (Отилия Паулина Кристина)11.06.1860 г.р.
Отец
Энгельгардт Йорген (Йорген Марианус Флуд)08.07.1852 г.р.
Супруги
Карл NНеизвестно г.р.
Дети
Карл Йохан Ганс15.02.1904 г.р.
Карл Роза Доротея02.10.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1882

Отец: Энгельгардт Йорген (Йорген Марианус Флуд)

Мать: Крог (Лассон) Ода (Отилия Паулина Кристина)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карл N

Рождение ребёнка
15.02.1904

Сын: Карл Йохан Ганс

Отец ребёнка: Карл N

Рождение ребёнка
02.10.1907

Дочь: Карл Роза Доротея

Отец ребёнка: Карл N

Рождение ребёнка
18.01.1909

Дочь: Фюрхольцер (Карл) Фекла

Отец ребёнка: Карл N

коммуна Штаффельбах, Цофинген, Аргау, Швейцарская Конфедерация

Смерть
17.11.1965
город Рио де Жанейро, Республика Соединённых Штатов Бразилии

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