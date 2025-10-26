Энгельгардт Саша (Александра Генриетта Екатерина)
женский, родилась 17.06.1882, Осло
умерла 17.11.1965, город Рио де Жанейро, Республика Соединённых Штатов Бразилии
МатьКрог (Лассон) Ода (Отилия Паулина Кристина)11.06.1860 г.р.
ОтецЭнгельгардт Йорген (Йорген Марианус Флуд)08.07.1852 г.р.
Супруги
Карл NНеизвестно г.р.
Дети
Карл Йохан Ганс15.02.1904 г.р.
Карл Роза Доротея02.10.1907 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карл N
Рождение ребёнка
15.02.1904
Сын: Карл Йохан Ганс
Отец ребёнка: Карл N
Рождение ребёнка
02.10.1907
Дочь: Карл Роза Доротея
Отец ребёнка: Карл N
Рождение ребёнка
18.01.1909
Дочь: Фюрхольцер (Карл) Фекла
Отец ребёнка: Карл N
коммуна Штаффельбах, Цофинген, Аргау, Швейцарская Конфедерация
Смерть
17.11.1965
город Рио де Жанейро, Республика Соединённых Штатов Бразилии