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Ковязин Федор Андрианович

Место рождения

Павловской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ковязин Андриан Иванович

Мать: Ковязина (Гордеева) Параскева Федоровна

Павловской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
16.02.1894

Жена: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна

https://drive.google.com/file/d/1kfy_CKXmIiCqZYZYXfyrH1KOpANqYh3v/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ковязин Петр Федорович

Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна

Рождение ребёнка
27.08.1896

Дочь: Ковязина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна

https://drive.google.com/file/d/1ws58mqF1jeDcdHBK6Fy_7n_eBkiolTe8/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Ковязин Георгий Федорович

Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна

https://drive.google.com/file/d/1xD_brXyCp3H4xqMfYmLERkXd6TclUJAb/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
16.05.1903

Сын: Ковязин Константин Федорович

Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна

https://drive.google.com/file/d/1v6WPeOLsY2CU621fdxmOZI6D3gVBl7K1/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
19.11.1904

Дочь: Ковязина Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна

https://drive.google.com/file/d/15kMNTiR8tnwIcfu3CDVYHoqCtrSxrKb-/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
20.12.1907

Сын: Ковязин Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1912

Сын: Ковязин Иван Федорович

Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна

https://drive.google.com/file/d/1aIKDuX0BJwDX2LDgeCfGAK-GD4bMoUep/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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