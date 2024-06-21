Ковязин Федор Андрианович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
16.02.1894
https://drive.google.com/file/d/1kfy_CKXmIiCqZYZYXfyrH1KOpANqYh3v/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна
Рождение ребёнка
27.08.1896
Дочь: Ковязина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна
https://drive.google.com/file/d/1ws58mqF1jeDcdHBK6Fy_7n_eBkiolTe8/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
02.11.1901
Сын: Ковязин Георгий Федорович
Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна
https://drive.google.com/file/d/1xD_brXyCp3H4xqMfYmLERkXd6TclUJAb/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
16.05.1903
Сын: Ковязин Константин Федорович
Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна
https://drive.google.com/file/d/1v6WPeOLsY2CU621fdxmOZI6D3gVBl7K1/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
19.11.1904
Дочь: Ковязина Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна
https://drive.google.com/file/d/15kMNTiR8tnwIcfu3CDVYHoqCtrSxrKb-/view?usp=sharing
Рождение ребёнка
20.12.1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1912
Мать ребёнка: Ковязина (Гредина) Евгения Николаевна
https://drive.google.com/file/d/1aIKDuX0BJwDX2LDgeCfGAK-GD4bMoUep/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно