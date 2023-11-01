Ковязин Андриан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Ковязин Степан Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковязин Диомир Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковязин Хрисанф Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковязин Сидор Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковязин Федор Андрианович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно