Ковязин Андриан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовязин Андриан Иванович

Ковязин Андриан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Ковязин Степан Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковязин Диомир Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковязин Хрисанф Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковязин Сидор Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковязин Федор Андрианович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close