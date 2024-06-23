Середа Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Середа неизвестно
Мать ребёнка: Середа неизвестно
Рождение ребёнка
1935 или 1938
Мать ребёнка: Середа неизвестно
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Михаил Середа был приёмным ребенком
Смерть
Неизвестно