Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна 14.02.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна

Место рождения

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

14.02.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

1915 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895

Отец: Демичев Иван Кириллович

Мать: Демичева (Демичева) Ксения Илларионовна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрчев Гаврила Матвеевич

Бракосочетание
13.04.1914

Муж: Юрчев Гаврила Матвеевич

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1915

Дочь: Феруленкова (Юрчева) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Юрчев Гаврила Матвеевич

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1919

Сын: Юрчев Сергей Гаврилович

Отец ребёнка: Юрчев Гаврила Матвеевич

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрчев Гаврила Матвеевич

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрчев Гаврила Матвеевич

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Москва

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