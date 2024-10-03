Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.02.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1895
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
13.04.1914
Рождение ребёнка
25.02.1915
Дочь: Феруленкова (Юрчева) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Юрчев Гаврила Матвеевич
Рождение ребёнка
20.03.1919
Отец ребёнка: Юрчев Гаврила Матвеевич
Рождение ребёнка
02.07.1920
Рождение ребёнка
03.12.1923
Смерть
Неизвестно
Москва