Сапрынский Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1970
Рождение ребёнка
23.04.1997
Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
23.03.1999
Сын: Сапрынский Михаил Петрович
Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
16.02.2000
Дочь: Сапрынская Галина Петровна
Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
06.01.2003
Сын: Сапрынский Роман Петрович
Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
?.05.2005
Дочь: Сапрынская Мария Петровна
Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна
Рождение ребёнка
10.09.2007
Дочь: Сапрынская Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно