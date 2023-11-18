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Сапрынский Пётр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1970

Отец: Сапрынский Николай Петрович

Мать: Сапрынская Антонина Порфирьевна

Рождение ребёнка
23.04.1997

Сын: Сапрынский Сергей Пет

Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
23.03.1999

Сын: Сапрынский Михаил Петрович

Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
16.02.2000

Дочь: Сапрынская Галина Петровна

Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
06.01.2003

Сын: Сапрынский Роман Петрович

Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
?.05.2005

Дочь: Сапрынская Мария Петровна

Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна

Рождение ребёнка
10.09.2007

Дочь: Сапрынская Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Сапрынская Людмила Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрынская Людмила Юрьевна

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