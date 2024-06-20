Пелисье (Филиппова) Мария Тертиевна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелисье (Филиппова) Мария Тертиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1859

умерла 19.10.1896

Отец
Филиппов Тертий Иванович24.12.1825 г.р.
Мать
Филиппова (Ираклионова) Мария Ивановна21.05.1836 г.р.
Супруги
Пелисье Павел АндреевичНеизвестно г.р.
Дети
Пелисье Андрей Павлович10.10.1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Филиппов Тертий Иванович

Мать: Филиппова (Ираклионова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелисье Павел Андреевич

Рождение ребёнка
10.10.1896

Сын: Пелисье Андрей Павлович

Отец ребёнка: Пелисье Павел Андреевич

Смерть
19.10.1896

Мы используем куки для улучшения работы сайта.