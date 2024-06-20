Пелисье (Филиппова) Мария Тертиевна
женский, родилась 1859
умерла 19.10.1896
ОтецФилиппов Тертий Иванович24.12.1825 г.р.
МатьФилиппова (Ираклионова) Мария Ивановна21.05.1836 г.р.
Супруги
Пелисье Павел АндреевичНеизвестно г.р.
Дети
Пелисье Андрей Павлович10.10.1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.10.1896
Отец ребёнка: Пелисье Павел Андреевич
Смерть
19.10.1896