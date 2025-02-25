Фон Зигель Христофор (Христиан) Иванович
мужской, родился 04.02.1764, Таллин, Эстонская ССР, СССР
умер 07.09.1836, Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
МатьФон Зигель (Фон Шонерт) Гедвига Доротея12.08.1744 г.р.
ОтецФон Зигель Христиан Генрих Кристоф1713 г.р.
Супруги
Фон Зигелл (Риземанн) Шарлотта Амалия24.09.1775 г.р.
Дети
Фон Зигель Андрей Христианович28.01.1795 г.р.
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Место
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Рождение
04.02.1764
Бракосочетание
29.12.1793
Рождение ребёнка
28.01.1795
Сын: Фон Зигель Андрей Христианович
Мать ребёнка: Фон Зигелл (Риземанн) Шарлотта Амалия
Смерть
07.09.1836
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область