Фон Зигель Христофор (Христиан) Иванович 04.02.1764 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Зигель Христофор (Христиан) Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 04.02.1764, Таллин, Эстонская ССР, СССР

умер 07.09.1836, Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Мать
Фон Зигель (Фон Шонерт) Гедвига Доротея12.08.1744 г.р.
Отец
Фон Зигель Христиан Генрих Кристоф1713 г.р.
Супруги
Фон Зигелл (Риземанн) Шарлотта Амалия24.09.1775 г.р.
Дети
Фон Зигель Андрей Христианович28.01.1795 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1764

Отец: Фон Зигель Христиан Генрих Кристоф

Мать: Фон Зигель (Фон Шонерт) Гедвига Доротея

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Бракосочетание
29.12.1793

Жена: Фон Зигелл (Риземанн) Шарлотта Амалия

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Рождение ребёнка
28.01.1795

Сын: Фон Зигель Андрей Христианович

Мать ребёнка: Фон Зигелл (Риземанн) Шарлотта Амалия

Таллин, Эстонская ССР, СССР

Смерть
07.09.1836
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

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