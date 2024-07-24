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Лучкин Максим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Лучкин Иван Козьмин

Мать: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Иродионова

Рождение ребёнка
21.06.1840

Дочь: Агриппина Максимова

Мать ребёнка: Васса Иродионова

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1844

Дочь: Марфа Максимова

Мать ребёнка: Васса Иродионова

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1851

Сын: Лучкин Афанасий Максимов

Мать ребёнка: Васса Иродионова

Колпина, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно

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