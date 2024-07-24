Лучкин Максим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Лучкин Иван Козьмин
Мать: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Иродионова
Рождение ребёнка
21.06.1840
Дочь: Агриппина Максимова
Мать ребёнка: Васса Иродионова
Рождение ребёнка
04.06.1844
Дочь: Марфа Максимова
Мать ребёнка: Васса Иродионова
Рождение ребёнка
28.01.1851
Мать ребёнка: Васса Иродионова
Смерть
Неизвестно